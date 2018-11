Verdachte verkrachting en doden 19-jarige Milica: Ik ben onschuldig

Havo-scholiere Milica van Doorn werd ruim 26 jaar geleden gewelddadig gedood in haar woonplaats Zaandam in de nacht van 7 op 8 juni. Ze was die avond naar een verjaardag geweest, maar miste de laatste bus naar huis. Ze werd gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam, niet ver bij de bushalte vandaan, en was met messteken om het leven gebracht. De zaak bleef onopgelost. Ook inspanningen van een coldcaseteam, actief vanaf 2003, leidde niet tot een doorbraak. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar A.



De politie beschikte over een spermaspoor en vroeg 133 mannen met een Turkse achtergrond in Zaandam vrijwillig mee te werken aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Getuigen hadden destijds verklaard dat ze een man met een Turks uiterlijk hadden zien fietsen bij de plek waar de jonge vrouw werd gevonden. Ook bleek uit het gevonden DNA dat de voorouders van de dader van Turkse of Noord-Afrikaanse afkomst waren.



Zelf had A. geweigerd mee te werken aan het DNA-onderzoek, maar een familielid deed dat wel. Het profiel leidde naar de verdachte. Na zijn arrestatie bleek dat het DNA-materiaal van de verdachte zelf 100 procent matchte met het aangetroffen DNA-spoor.



Waarom A. niet eerder met de verklaring over de relatie met het slachtoffer is gekomen, is het gevolg van schaamte, aldus de verdachte die ten tijde van het misdrijf 22 jaar was. ,,Ik was toen net getrouwd en durfde niet te verklaren over mijn contacten met Milica.” De relatie heeft volgens A. ‘een paar maanden’ geduurd. Hij had naar eigen zeggen ‘tientallen vriendinnen'.



Volgens de officier van justitie is het verhaal van A. om meerdere redenen ongeloofwaardig. Zo wisten de vriendinnen van het meisje, dat net examen had gedaan en naar de PABO zou gaan, niets van hun ontmoetingen. Terwijl ze alles van haar wisten.