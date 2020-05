Verdachte vernieling joods restaurant had het eerder al op zelfde zaak gemunt

videoEen ruit van een joods restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is vanochtend vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft daarbij pepperspray moeten gebruiken. Het restaurant HaCarmel was eerder het doelwit van vandalisme. Dezelfde man die vanochtend is aangehouden, werd daar in 2018 door de rechter voor veroordeeld.

De 31-jarige man van Syrische afkomst sloeg eind 2017 meerdere ruiten in met een knuppel en stal een vlag uit de etalage van het restaurant. Hij werd later door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De verdachte zou deze keer een ruit met een stalen buis hebben vernield en een Israëlische vlag uit het restaurant in brand hebben proberen te steken met een aansteker. De agenten gebruikten pepperspray toen zij de “agressieve verdachte” arresteerden, meldt de politie vandaag. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld.

Omdat het restaurant vanwege de coronacrisis gesloten was, was er op het moment van de vernieling niemand aanwezig in het restaurant op de Amstelveenseweg. HaCarmel is eerder doelwit geweest van vernielingen en begin dit jaar werd een verdacht pakketje voor de deur van het restaurant gevonden. Hulpdiensten namen daarop geen enkel risico. Woningen rondom HaCarmel werden direct ontruimd en een team van de Explosieve Opruimingsdienst werd opgeroepen. Uiteindelijk bleek het te gaan om vals alarm.

De nieuwe aanval op restaurant HaCarmel is “verschrikkelijk” en “waardeloos”, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. ,,De politie heeft gelukkig al meteen een verdachte te pakken gekregen.” Over diens beweegredenen kan ook de minister nog niets zeggen. Wel stelt hij al vast dat “we heel erg aan de slag moeten” met “de antisemitische uitingen die er meer zijn van allerlei idioten op sociale media”. Grapperhaus zegt over het voorval te hebben gebeld met de voorzitter van het Centraal Joods Overleg. ,,Ik had al met hem afgesproken dat we echt weer even met elkaar gaan zitten om over incidenten als deze te praten.”

Volledig scherm © ANP

‘Grimmige reminder’

Het Centraal Joods Overleg (CJO) laat vrijdag weten dat deze recente vernieling “zo kort na 4 mei een grimmige reminder is dat 75 jaar na de bevrijding antisemitisme nog steeds springlevend is”. ,,Vijf incidenten in twee jaar zijn geen toeval meer, geen verwarring, geen willekeurig vandalisme. We kunnen niet meer wegkijken.” De koepel van Joodse organisaties in Nederland roept de gemeente van Amsterdam en de regering op deze zaak als een daad van puur antisemitisme te veroordelen. ,,Erken het, dat is de eerste stap in de bestrijding ervan.