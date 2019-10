Verdachte wethouders De Mos en Guernaoui treden tijdelijk terug, ontkennen corruptie

videoDe twee verdachte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui leggen tijdelijk hun functie neer. Ze zeggen altijd ‘naar eer en geweten gehandeld te hebben’. Dat laat het tweetal weten via een persbericht naar aanleiding van het corruptieonderzoek dat het Openbaar Ministerie tegen hen is gestart.

Het Haagse stadsbestuur had de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui vanmiddag verzocht om tijdelijk terug te treden en daar geven de twee wethouders ‘met pijn in het hart’ gehoor aan.

Beide wethouders worden verdacht van onder meer corruptie. Zij ontkennen dat. ,,Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld en zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet”, laten De Mos en Guernaoui weten. ,,We herkennen ons niet in de verdachtmakingen, maar willen dit onderzoek niet frustreren door na dit persbericht verdere mededelingen te doen. We onthouden ons daarom verder van commentaar. Ze zeggen ‘diep geraakt en volledig uit het veld geslagen’ te zijn.

Spoedoverleg

Fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad kwamen vanmiddag samen voor een spoedoverleg nadat het Openbaar Ministerie vanochtend bekendmaakte dat De Mos en Guernaoui verdacht worden van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Hun werkkamers en woningen werden vandaag doorzocht door de rijksrecherche.

,,Het is in dit land zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is”, schrijft burgemeester Krikke in een verklaring na het spoedoverleg. ,,De verdenkingen van het OM zijn echter dermate ernstig dat het college van mening is dat het goed besturen van de stad wordt belemmerd als personen waartegen de verdenkingen zijn gericht taken kunnen uitvoeren namens het stadsbestuur.”

Tekst gaat verder onder de video.

Onderzoek

De portefeuilles van De Mos en Guernaoui worden verdeeld onder andere wethouders tot het onderzoek van justitie is afgelopen. Het CDA en de Partij voor de Dieren drongen vandaag al aan op deze ingreep. Richard de Mos is wethouder Economie, Sport en Buitenruimte, Guernaoui van Financiën, Integratie en Stadsdelen.

Coalitiepartijen VVD, GroenLinks en D66 noemen de herverdeling van de portefeuilles ‘verstandig'.



Overigens liet Pauline Krikke bij het spoedoverleg weten dat zij nog geen contact met de verdachte wethouders heeft gehad. De partner van De Mos liet eerder vandaag al weten dat hij niet thuis is.

Volledig scherm Richard de Mos © Fred Leeflang

Beslag gelegd

Het Openbaar Ministerie heeft uit de woningen en werkkamers van verdachte wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui een groot aantal gegevensdragers meegenomen. Op zowel schriftelijke documenten als computerbestanden is beslag gelegd.

Ook is bij een ondernemer, die ervan verdacht wordt Groep de Mos financieel te hebben gesteund in ruil voor gunsten, een vuurwapen met munitie thuis gevonden. De man is aangehouden en vervolgens na verhoor in vrijheid gesteld. De andere verdachten zijn niet aangehouden.

Beide wethouders zijn door de Rijksrecherche verhoord.

Een van de verdachte ondernemers is, zoals al werd gedacht, de eigenaar van Zalencentrum Opera. De Rijksrecherche heeft vanmorgen onderzoek gedaan bij de ondernemer. De eigenaar van het Zalencentrum aan de Haagse Fruitweg staat op de kandidatenlijst van Groep de Mos. Hij was lijstduwer en sponsor van de partij. Er zijn documenten gekopieerd, zo laten ze bij het bedrijf weten.

Nachtontheffingen

Volledig scherm Richard de Mos tijdens een raadsvergadering. © ANP Het nieuws dat wethouders Richard de Mos en Richard Guernaoui verdacht worden van corruptie is in het Haagse stadhuis ingeslagen als een bom. ,,Dit is heel heftig, schokkend”, zei Adeel Mahmood van de partij Nida. ,,We hebben natuurlijk onlangs de kwestie gehad van de nachtontheffingen voor ondernemers. Wij hebben toen onze vraagtekens gezet bij de verleende vergunningen aan een ondernemer die gelieerd is aan Groep de Mos. En nu komt het OM met de verdenking van ambtelijke corruptie en omkoping. Dit komt keihard aan. En dit schaadt het vertrouwen in de politiek natuurlijk enorm.”

Quote Dit doet het OM niet gauw. Ze lijken echt iets in handen te hebben Koster

Danielle Koster, fractieleider van CDA in Den Haag stelde al dat Guernaoui en De Mos per direct op non-actief moeten worden gezet. ,,Het OM komt met heel ernstige verdenkingen en dat doet ze niet zomaar. Als dit waar is hebben we in Den Haag corruptie tot op het hoogste niveau van de stad.” Alle alarmbellen gingen dan ook bij haar af toen ze het nieuws hoorde. ,,Vanwege de heftige toon van het OM. Ik heb het gecheckt bij mensen die er verstand van hebben, dit doet het OM niet gauw. Ze lijken echt iets in handen te hebben.”

Hagenezen reageren op mogelijke corruptie raadsleden. Bekijk de video: