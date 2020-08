Verdachte wijst politie naar vuurwapen en horloge fatale schietpartij Bas (24)

Het is nog niet duidelijk of het om het gebruikte vuurwapen gaat. Schietproeven moeten dat bepalen, laat het Openbaar Ministerie weten.



Een van de aangehouden verdachten gaf de politie aanwijzingen waar ze het wapen en horloge konden vinden. ,,De verdachte die de politie de aanwijzingen heeft gegeven, is degene die vorige week een bekennende verklaring heeft afgelegd", aldus de politie.



Op dit moment zitten vier personen vast voor de fatale schietpartij. Zij worden maandag voorgeleid, de raadkamer van de rechtbank Amsterdam bepaalt of ze langer vast blijven zitten.



Een van de verdachten heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten. Een vijfde arrestant bleek niet betrokken bij het schietincident maar zit wel vast voor andere strafbare feiten.



Het gaat om twee mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam die door arrestatieteams in Zandvoort werden klemgereden en opgepakt. Daarnaast werden in Amsterdam nog eens drie andere Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar opgepakt.