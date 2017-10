Verdachte zaak-Faber volgende week opnieuw voorgeleid

Na een vermissing van bijna twee weken, werd donderdag in een natuurgebied in Zeewolde het lichaam van de 25-jarige Faber gevonden. Verdachte P. had woensdag verteld waar de politie moest zoeken. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek momenteel in volle gang is. ,,Het forensisch onderzoek loopt, het verhoren van de verdachte gaat door en de vele tips die bij de politie zijn binnengekomen, worden nagetrokken", aldus een woordvoerder.

P. werd afgelopen maandag opgepakt in een kliniek in Den Dolder, waar hij aan het resocialiseren was. In 2012 werd P. in hoger beroep tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij had in 2010 in Nijkerk twee meisjes van zestien en zeventien jaar op ,,nietsontziende wijze'' verkracht. Hij gebruikte daarbij geweld en bedreigde de meisjes met een nepwapen. De straf gold ook voor afpersingen, (poging tot) diefstal met geweld en verboden wapenbezit.