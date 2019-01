Verdachten ontkennen brute verkrachting 13-jarig meisje uit Groningen

Tijdens twee zittingsdagen in de rechtbank in Groningen gaven vijf anderen wel toe seks met haar te hebben gehad. Een zaak werd uitgesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen de zeven mannen celstraffen, oplopend tot 3,5 jaar cel.

Het meisje zou tussen 2015 en 2017 door meerdere mannen zeker tweehonderd keer zijn misbruikt, vaak op zeer grove wijze. Zij was dertien jaar toen het begon. De verdachten reageerden op sekssites waarin het meisje werd aangeboden alsof zij 18 of 19 jaar was. De oom van het meisje maakte de seksadvertenties, dwong haar tot seks en misbruikte zijn nichtje ook zelf. Hij is vorig jaar al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs.

Vrijdag kwam een 28-jarige man uit Haarlem voor die het kind in een bos bij Beerta zou hebben vastgebonden en verkracht. Volgens hem is dit niet waar. WhatsApp-berichten naar het meisje, afkomstig van een nummer dat volgens een getuige van de verdachte is, moeten door een ander zijn gestuurd, beweerde hij op de zitting.

Minderjarig

Zijn advocaat stelt echter dat er wel seks was geweest, maar dat de Haarlemmer ervan uit was gegaan dat het meisje meerderjarig was. Het OM eiste tegen hem 2,5 jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Een 46-jarige man uit Winschoten ontkende vier verkrachtingen. Hij hoorde een celstraf van 1,5 jaar cel tegen zich eisen.

Een 26-jarige man, verblijvend in een asielzoekerscentrum, gaf vrijdag ook toe dat hij seks had gehad met het meisje. De vier mannen die donderdag aan de beurt waren, hadden dit ook al toegegeven, maar ze stelden dat het meisje de seks zelf ook wilde. Ook dachten ze dat ze ouder was, omdat dit in de advertenties stond. Tegen de vier die het toegaven, eiste het OM celstraffen van tien maanden. Een man die een jaar lang seks met het meisje zou hebben gehad, hoorde de hoogste straf tegen zich eisen, 3,5 jaar cel.

De zaak van een achtste verdachte, een 25-jarige kamergenoot van de man uit het azc, wordt later behandeld omdat zijn advocaat verhinderd was.