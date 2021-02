Verdachten opruien rellen zetten geld op hoofd agenten: ‘Wie hem omlegt straight 1000 naar je toe’

,,Wie hem omlegt straight 1.000 naar je toe", beloofde een van de verdachten, een 23-jarige Bredanaar, in een chatbericht. Een 20-jarige verdachte uit Etten-Leur plaatste in zijn Telegram-groep een foto van een andere agent met bedreigende tekst. Beide politiemensen werken bij de eenheid Zeeland-West-Brabant. Voor zover bekend is hen niets overkomen.

Het Openbaar Ministerie in Breda neemt de zaken zeer hoog op. Ze verdenkt de twee mannen formeel van ‘bedreiging met een misdrijf dat tegen het leven is gericht’. Hoe serieus die bedreigingen zijn, wat de motieven van de verdachten zijn en of die voortvloeien uit de rellen en het protest tegen de avondklok, wordt donderdag mogelijk duidelijk. Dan moeten de twee zich in Breda verantwoorden voor de snelrechter.

Politiemensen zijn in Nederland wel vaker doelwit van dit soort (wraak)acties. Zo zijn recent foto's online verschenen van undercoveragenten die bij de rellen vorige week aanhoudingen verrichtten met de bedoeling ze te ontmaskeren.

Quote Ketting­slot dan heb je wapen tegen wouten en honden Verdachte op Telegram

De Bredase verdachte zou op Telegram mensen ook hebben opgeroepen om het gebouw van de rechtbank in Breda in de fik te steken door flessen benzine naar binnen te gooien en brand te stichten voor het politiebureau en gemeentehuis aan het Chasséveld. ,,Overheidsinstanties van Breda moeten branden", schreef hij. En verder onder meer: ,,Kettingslot dan heb je wapen tegen wouten en honden.”

Twee Roosendaalse verdachten zijn vrouwen

De meeste verdachten die zijn opgepakt voor oproepen om te rellen en plunderen zijn mannen. In Roosendaal werden echter ook twee vrouwen aangehouden. Een 20-jarige verdachte die donderdag eveneens voor de snelrechter komt, zou via Telegram mensen onder meer hebben aangespoord om rotzooi op straat te gooien en zo het werk van de politie te bemoeilijken tijdens plunderingen. Ook zou ze met eieren de woning van een agent hebben bekogeld met wie ze volgens haar advocaat Henk van Asselt al langere tijd in onmin verkeert.

Quote Justitie is er wel heel erg op gebrand Henk van Asselt, Advocaat

Een week later is het in de rechtbank de beurt aan een 19-jarige vrouw die volgens de politie via Telegram opriep tot actie tegen het gemeentehuis in Roosendaal. Van Asselt is ook haar advocaat. ,,Het enige dat ze op Telegram heeft gezegd is 'Kom we gaan naar het gemeentehuis'. Verder helemaal niets, ze is er ook niet bij geweest. En ze heeft een blanco strafblad. Maar ze zijn met vijf man haar woning binnengevallen. Justitie is er wel heel erg op gebrand dit keer.”

Volledig scherm Na de ongeregeldheden op zondag bleven in met name Breda bleven verdere rellen vorige week in de regio uit. De politie was elke avond massaal op straat, zoals hier in het centrum van Breda. © Pix4Profs/Ramon Mangold