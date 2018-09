Verdachten schietpartij Spa mogen uitgeleverd

UpdateTwee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa mogen worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald. Bij de schietpartij kwam de Belgische agent Amaury Delhez (38) om het leven.

Het tweetal, Cyril T. (35) en Mark van den B. (38), vocht de uitlevering aan. Beiden zeggen geen aandeel te hebben gehad in het dodelijke geweld. Volgens Van den B. was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en heeft hij een rol gehad in het dodelijke geweld. T. zei dat hij hooguit getuige is geweest. De broer van Cyril T., de 36-jarige Yvo uit Schinnen, is volgens hen de schutter geweest.

België vraagt om de uitlevering van het tweetal. De rechtbank in Amsterdam deed vandaag gezien de impact van de zaak direct uitspraak in de behandeling van het Belgische uitleveringsverzoek in de internationale rechtshulpkamer.

Cyril T., getrouwd en vader van twee kinderen, heeft eerder tegen het Openbaar Ministerie verklaard dat zijn broer Yvo - die vastzit in België - heeft geschoten. De Limburger reed in de nacht van 25 op 26 augustus samen met de twee andere verdachten in een taxi in Spa. Kort daarvoor waren zij geweigerd bij een café. ,,Een akkefietje", aldus Cyril T. ter zitting. De politie zou het drietal kort daarna hardhandig uit de taxi hebben getrokken.

Dodelijke schietpartij

Daarop volgde de schietpartij waarbij de agent dodelijk werd getroffen. Deze lag toen bovenop T., zo heeft hij verklaard. Behalve van de moord op de agent verdenkt de Belgische justitie de drie verdachten ook van poging moord op een andere agent.

T. zegt niet te weten dat zijn broer een vuurwapen bij zich droeg. Yvo kon in België worden aangehouden. Cyril en Mark van den B. meldden zich daags na het incident bij de politie in Limburg en zitten sindsdien vast.

De Belgische autoriteiten zien de rol van het tweetal vooralsnog als een grotere dan die van ooggetuige. Zij vragen zich onder meer af waarom T. is gevlucht en waarom er berichten uit zijn telefoon zijn verwijderd. De Belgen zien de zaak als ,,een zeer gevoelig dossier, met aanzienlijke maatschappelijke impact", zo staat in de stukken.

Yvo T. zou in verhoren met de Belgische autoriteiten hebben verklaard zich niks meer te herinneren van de schietpartij door zwaar drank- en drugsgebruik op die avond.

De daadwerkelijke overdracht van Cyril T. en Mark van den B. aan België zal op korte termijn plaatsvinden, verwacht de officier van justitie in Nederland.