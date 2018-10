Verdachten van beramen aanslag in Nederland blijven voorlopig vast

Heineken­ont­voer­der neergescho­ten met zwarte plaksnor op zijn bovenlip

16:28 Heinekenontvoerder Frans Meijer (65) blijkt dinsdagochtend op straat beschoten te zijn terwijl hij zich had vermomd met een zwarte plaksnor. Meijer werd in Amsterdam na een achtervolging van de politie neergeschoten na een telefonische melding over een 'verdachte situatie'.