Verdachten zendmastbrand voor de rechter: ‘Ezel, je hebt die jerrycan achtergelaten’

Wat bezielt vier vrienden uit de Flevopolder om op 10 april 2020 brand te stichten bij een afgelegen zendmast in Dronten? ,,Ezel! Je hebt die jerrycan achtergelaten. Als ik dna afgeef en het zit op de jerrycan dan is het stuk.”

De conversatie is afkomstig uit een afgetapt telefoongesprek van Samir B. met zijn broer. B. is de enige verdachte die woensdag bij de zitting van de rechtbank in Rotterdam een soort verklaring aflegt. ,,Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Bescherming

Ja, Samir (25) is 10 april in de buurt van de zendmast en zijn dna is op een handdoek die bij de zendmast lag gevonden. Maar, verklaart de advocaat van Samir, haar cliënt is niet uit de auto geweest, heeft geen brand gesticht en hij wil over de andere drie verdachten niet verklaren. ,,Het lijkt erop dat u iemand in bescherming neemt”, zegt de officier van justitie tegen Samir B. Hij wordt door zijn ouders als ‘modelkind’ omschreven. Iemand die het óók volgens de reclassering prima doet , een harde werker die een mooie baan en een goede opleiding heeft. Er is geen noemenswaardig strafblad.

Beschermt Samir B. zijn oudere broer Karim (31) , die wat minder fortuinlijk in het leven staat door een beperking en die zegt dat de jerrycan met benzine vlak bij de mast werd getankt omdat zijn auto zonder benzine zat? Of beschermt Samir juist zijn vrienden? De officier: ,,U zei: ik heb het niet aangestoken. Maar wie dan wel? Samir B.: ,,Ik beroep mij op mijn zwijgrecht.”

Karim B. en de vrienden Elaisha de R. (26) en Tobias S. (24) ontkennen wél alles. ,,Ik ben onschuldig”, is het voornaamste dat tijdens een urenlange rechtszitting uit hun mond komt. Hun advocaten vragen vrijspraak en vinden het bewijs tegen hun cliënten flinterdun. De raadsvrouw van Samir B. wil vooral dat de celstraf het voorarrest niet overstijgt. Met het lange voorarrest en met de enkelband in de maanden erna is hij al behoorlijk gestraft, zegt ze.

Paniek

April 2020. De coronacrisis is net losgebarsten. Tientallen zendmasten vliegen in brand van Amsterdam tot Oudenbosch. De eindstand staat nu op 33. De veiligheidsdiensten worden bij het politieonderzoek betrokken. Ze zien op social media complotverhalen over de uitrol van het 5G netwerk; het zou corona veroorzaken óf andere boze doelen dienen. Minister Grapperhaus en premier Rutte slaan alarm. De hausse aan branden gaat na twee maanden weer liggen. Twee brandstichters zijn inmiddels veroordeeld voor brandstichting bij masten in Maasbree en Groningen. Twee rechtszaken volgen nog.

Hulpdiensten

Alle vier de verdachten van de zendmastbrand in Dronten zijn flink aangepakt tijdens het onderzoek. Karim heeft 43 dagen in de cel gezeten, Elaisha 16 dagen, Tobias 66 dagen en Samir 36 dagen. Daarna kregen sommigen een enkelband die hun vrijheid beperkte. Die gingen pas in januari van dit jaar af.

De advocaat van Tobias S. vindt de strafeisen die de officier van justitie neerlegt daarom te hoog. De officier wijst op de ernst van een brandstichting in een zendmast (hulpdiensten kunnen onbereikbaar worden) en de onrust in de maatschappij. De officier over het lange voorarrest: ,,Moet iemand terug naar gevangenis of is het wel goed zo? Gelet op de aard van het feit vind ik niet dat het zo goed is.”

Enkelbanden

De officier eist voor Samir B, Tobias S. en Elaisha de R. twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Dat betekent dat ze minstens een paar maanden terug de cel in zouden moeten als de rechter hierin meegaat. Alle verdachten zeggen hiervan erg te schrikken. Vanwege zijn beperking eist de officier voor Karim B. tien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk ‘met als bijzondere voorwaarde een proeftijd van twee jaar, meldplicht en begeleid wonen.”

De advocaat van Tobias S. vraagt zich af welk doel de hoge strafeis nog dient. Zijn cliënt heeft een blanco strafblad. De anderen hebben in hun jeugd kleine dingetjes op hun kerfstok maar zijn al jaren niet in aanraking met justitie geweest. ,,Is het in het belang van de samenleving om langer te straffen? Mijn cliënt heeft nu zijn leven op orde. De aandacht voor deze zaken is behoorlijk weggeëbd en feitelijk is er niet veel gebeurd. We hebben het over 4000 euro schade.” De rechter doet 23 juni uitspraak.

