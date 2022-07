Verdriet om een huisdier: ‘Gemiddeld rouwen mensen 8,5 maand’

Majid, die anderen onderdak bood, werd in plas bloed gevonden: ‘Gastvrij­heid werd hem fataal’

In zijn kleine appartement in de Jan Ligthartstraat op Rotterdam-Zuid bood de 58-jarige Majid Azoude geregeld onderdak aan anderen zonder dak boven het hoofd. Zo mocht een illegaal (32) bij hem verblijven en liet hij Karim T. (30) logeren toen die thuis ruzie had met diens vrouw. Op 19 augustus werd Majid in zijn woning gevonden door agenten. Doodgestoken en verstikt met een AH-tas. De moordenaar liet hij zelf binnen, maar wie was dat?

22 juli