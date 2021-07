Verdriet over dood motoragent Arno ‘maar waar blijft de verontwaardiging?’

Ouders van verongeluk­te Gideon (19) kapot van verdriet: ‘Het was zijn eerste vakantie met vrienden’

10 juli Er wachtte nog een leven vol avonturen op de 19-jarige Gideon van Buuren, maar woensdag kwam er abrupt een einde aan. Tijdens een vakantie met vrienden in Griekenland botste hij met een quad op een auto en overleed. Zijn ouders, broers en zus zijn kapot van verdriet. Sliedrecht is in rouw. ,,Deze jongen gaf zo veel liefde aan iedereen.’’