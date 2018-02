Verdronken Nixon (23) uit Boekel had nog één wens: terug naar vrij West-Papoea

Hoofdverdachte mislukte he­li­kop­ter­ont­snap­ping opgepakt

11:01 Vandaag is in Amsterdam-West de hoofdverdachte in de zaak rond de verijdelde helikopterontsnapping opgepakt. De recherche traceerde Rachid el M. (22) uiteindelijk in de woning van zijn broer, waar hij in alle vroegte van zijn bed werd gelicht, zo meldt Het Parool. El M. zou de poging om crimineel Benaouf A. te bevrijden met een gekaapte helikopter hebben gecoördineerd