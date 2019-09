Vergeet Lowlands en Pinkpop: Free Village in Eerbeek was het eerste echte festival van ons land

Zaterdag 13 september 1969, Eerbeek. Overal ruik je hasj en wiet, soms met een zweem van verschaald bier. En wie niet rookt of drinkt, verkeert in een lange LSD-trip of ligt in een tent te vrijen.



Dit is Free Village, de hemel op aarde en Deventenaar Allard van Lenthe staat als een Petrus bij de poort. Daar denkt de organisator ein-de-lijk te kunnen genieten van de creatie van jongerenwerkers uit Oost-Nederland, als in zijn ooghoek onraad nadert. ,,De Eerbeekse dorpsjeugd... Ze stoven zo naar binnen zonder te betalen.’’ Ging dit weekeinde van vrede - precies een maand na het historische Woodstock in Amerika - alsnog over in oorlog?