Verhit weekend vol pro-Palestina- én pro-Israëldemonstraties

Op zeker zeven plaatsen in Nederland staan dit weekend pro-Palestijnse demonstraties gepland. Bij een demonstratie vrijdagavond in Utrecht moest de ME in actie komen en werden honderd mensen aangehouden. Het Centraal Joods Overleg verwacht dit weekend ook pro-Israëlische manifestaties.

De acties zijn bedoeld om solidariteit met de Palestijnse of de Israëlische bevolking te tonen, naar aanleiding van de escalatie van het Palestijns-Israëlisch conflict de afgelopen week. ,,Het minste wat we kunnen doen is laten zien dat we onze broeders en zusters ook supporten”, stelden de initiatiefnemers van de demonstratie vrijdag in Utrecht. De gemeente ontbond die demonstratie uiteindelijk omdat er te veel mensen op af kwamen waardoor de coronaregels niet konden worden gevolgd. De avond eindigde met ME-inzet en honderd aanhoudingen. Ook afgelopen woensdag was het onrustig bij een pro-Palestinademonstratie in Den Haag waarbij mensen over de weg liepen.

Raketten

Het conflict tussen de Palestijnen en Israël is de laatste dagen geëscaleerd. De onrust begon door spanningen rond de aanstaande uitzetting van tientallen Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Ruim zestig oorspronkelijke bewoners moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Na rellen in Jeruzalem sloeg de lont in het kruitvat: vanuit de Gazastrook werden raketten op Israël afgevuurd, Israël bombardeerde daarop gebouwen in de Gazastrook.

Demonstraties in Den Haag, Amsterdam

Op zaterdag zijn er pro-Palestijnse betogingen op meerdere plekken in Den Haag. Demonstranten komen bijeen op de Hofplaats (vanaf 14.00 uur) en het Plein (vanaf 15.00 uur). Mogelijk is er vanaf 14.00 uur ook op het Malieveld een actie voor de Palestijnen. Ook is een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht (18.00 uur) aangekondigd.

Op zondag verzamelen betogers zich om 13.00 uur in het centrum van Nijmegen en zijn er vanaf 14.00 uur solidariteitsacties op de Dam in Amsterdam en de Grote Markt in Groningen. In Eindhoven komen pro-Palestijnse demonstranten om 14.30 uur bijeen op het Stadhuisplein.

Quote Ik hoop dat er bij Palestijn­se demonstra­ties geen antisemiti­sche teksten worden geroepen. Net zoals ik hoop dat er bij pro-Is­raël bijeenkom­sten geen an­ti-Arabische leuzen zijn Ronny Naftaniël, Centraal Joods Overleg

Ronny Naftaniël van het Centraal Joods Overleg verwacht dit weekeinde ook pro-Israël betogingen. Waar en wanneer die zullen plaatsvinden, kon hij vrijdagavond nog niet zeggen. ,,Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Maar ik hoop dat er bij Palestijnse demonstraties geen antisemitische teksten worden geroepen. Net zoals ik hoop dat er bij pro-Israël bijeenkomsten geen anti-Arabische leuzen zijn.”

Naftaniël stelt dat ‘het samenleven tussen Joden en Arabieren in Nederland meestal goed gaat’. ,,Ik hoop dat de spanningen daar geen gevolgen hebben voor het samenleven hier. In de Joodse gemeenschap maakt men zich veel zorgen over het geweld en de gevolgen die dat kan hebben voor hun familieleden in Israël.”

Vernielingen aan synagogen

In Duitsland werden de afgelopen dagen vernielingen aangericht bij verschillende synagogen. Bondskanselier Merkel veroordeelde dat: ,,Onze democratie kan dergelijk antisemitisme niet tolereren.” In Nederland zijn eigenaren van Joodse gebouwen altijd ‘extra waakzaam’ als de spanningen oplopen, stelt een veiligheidsbron.

Premier Mark Rutte schreef vrijdag op twitter: ,,Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.” Hij is ‘zeer bezorgd’ over het geweld en roept op tot een wapenstilstand. De tweet leverde hem veel kritiek van linkse partijen en aanhangers van de Palestijnse zaak op.

Volgens D66'er Sjoerd Sjoerdsma moet het geweld stoppen ‘maar waarom zwijgt Rutte bij nederzettingenbouw, onteigeningen? Waarom zwijgt Rutte als Israël duizenden Palestijnen verwondt in Gaza in 2018? Internationaal recht mag je niet à la carte inzetten: het geldt altijd, overal en voor iedereen’, twitterde hij.

