Verhuizing Unilever naar Rotterdam voorlopig van de baan

Nu het nee-kamp voldoende steun heeft behaald, staan er nogal wat mensen in hun hemd. De vraag is of Paul Polman, ceo van Unilever, nog geloofwaardig is. Datzelfde geldt voor de concurrentiepositie van het bedrijf en de koers van het aandeel. Voor de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is het ook een hard gelag.



De kans is bovendien groot dat de toch al zo omstreden afschaffing van de dividendbelasting alsnog van tafel gaat. De Eerste Kamer moet daar eind november nog mee instemmen. Premier Mark Rutte heeft deze gehate maatregel verdedigd door onder andere te wijzen op het belang dat Nederlands-Britse bedrijven als Shell en Unilever voor ons land behouden blijven. En dat het aantrekken van hoofdkantoren veel banen oplevert.



Nu dat argument wegvalt doordat Unilever toch niet voor Rotterdam kiest, staat Rutte in zijn hemd. Zelfs in zijn eigen regeringscoalitie zien partijen de 2 miljard euro die de maatregel kost liever aan iets anders besteed worden.



De PVV en GroenLinks hebben al aangegeven zo snel mogelijk een debat te willen met premier Mark Rutte. PVV-leider Geert Wilders spreekt op Twitter van een ,,mega-afgang voor premier Rutte''. ,,Miljarden weggegooid.'' Als de omstreden afschaffing van de belasting op de winstuitkering aan aandeelhouders niet van tafel gaat, moet Rutte aftreden, stelt Wilders. Hij schermt opnieuw met een motie van wantrouwen.



,,Oh wat pijnlijk dit voor de premier'', twitterde Klaver. ,,Aller aller aller laatste argument voor afschaffen dividendbelasting valt nu weg.'' Ook PvdA-voorman Lodewijk Asscher vindt het ,,gênant'' voor de premier. ,,Nu zijn alle smoezen op: vanmiddag moet ministerraad besluiten #dividendbelasting niet af te schaffen en het geld te investeren in NL.''