Verkeerd lichaam begraven, uitvaart afgelast in volle kerk: ‘Dit gaat eens in de 100 jaar fout’

Een begrafenis in een volle kerk in het Limburgse Voerendaal is maandagochtend op het allerlaatste moment afgeblazen, omdat de overleden man twee dagen eerder per vergissing al begraven was. Er was sprake van een persoonsverwisseling.