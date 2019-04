Verkeerde bijbal afgezet in ziekenhuis Assen, leven patiënt verandert in hel

Een op de vijf kalfjes binnen twee weken dood

8:19 Op ruim 1200 boerderijen in Nederland is sprake van extreem hoge sterfte onder kalfjes. Meer dan 12 procent van de kalveren is binnen twee weken dood. De dieren worden geboren in erbarmelijke omstandigheden met een slechte hygiëne, waarbij de kalfjes soms tot hun knieën in de mest en urine staan.