Verkeersdoden niet gedaald tijdens corona-lockdown

Hoewel het aantal auto's op de weg is gehalveerd, is het aantal verkeersdoden tijdens de corona-lockdown nauwelijks gedaald. Ongevallen zijn ernstiger en eisen meer slachtoffers.

Tussen 16 maart en 26 april waren er op Nederlandse wegen in totaal 62 verkeersdoden, blijkt uit nieuwe cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA. Dat aantal is maar iets minder dan in dezelfde periode afgelopen drie jaar: toen vielen er 65 verkeersdoden te betreuren. De cijfers zijn bovendien niet definitief: waarschijnlijk komen er nog één of twee dodelijke slachtoffers bij. Wie binnen 30 dagen na een ongeval overlijdt telt namelijk ook mee als verkeersdode.

Al met al is het aantal dodelijke slachtoffers hetzelfde gebleven. Dat is opvallend, want het totale aantal ongelukken is sinds de lockdown gehalveerd. Het beeld vertekent echter nu veel simpele ongevallen met blikschade zijn weggevallen. De files zijn immers opgelost. De ongelukken die zich wél voordoen zijn ernstiger van aard. Per ongeval vallen er gemiddeld liefst 14 procent meer gewonden en doden.

Kinderen en ouderen

De kans om bij een ongeval gewond te raken of om het leven te komen is afgelopen twee maanden zelfs met ruim 30 procent gestegen. In Limburg en Gelderland ligt die kans zelfs bijna de helft hoger. Ook in Zuid-Holland, Overijssel en Brabant is het aantal ongevallen relatief hoog. Oorzaak ligt in de mate van verstedelijking: hoe meer wegen buiten de bebouwde kom een provincie telt, hoe vaker ongelukken een ernstige of fatale afloop hebben.

Met name kinderen en ouderen lopen meer risico op een fataal ongeval, blijkt uit analyse van verkeerskundig ICT-bureau VIA. Erik Donkers van VIA: ,,Bij kinderen speelt waarschijnlijk mee dat ze nadat de scholen dicht gingen meer buiten zijn gaan spelen en fietsen.’’ Ook ouderen fietsen beduidend meer nu horeca, musea, winkels en theaters dicht zijn en komen daarbij vaker om. Ongelukken doen zich daarbij relatief vaak met een e-bike voor.



Minder ongevallen, evenveel doden

Verder valt op dat bestelauto’s vaker betrokken bij ongevallen, sinds de forse toename van online bestellingen. Ook beginnende automobilisten maken meer brokken. Donkers: ,,Het aandeel dat betrokkenen is bij een ongeval voor de auto in de leeftijdsgroep van 18 tot 20 jaar is met 8,6 procent gestegen.’’

Dan zijn er nog de corona-racers: vorige maand vorderde de politie van 1.100 automobilisten het rijbewijs in wegens excessief te hard rijden (minstens 50 km boven de limiet, red). Dat is twee keer zo veel als normaal in dezelfde periode vorig jaar.

Politie: mensen zijn minder alert

De politie reageert verrast. De hoop was juist dat het aantal doden en gewonden net zo hard zou dalen als het aantal auto's op de weg. ,,Er heerst door de coronabeperkingen een beetje de sfeer van de autoloze zondagen van vroeger”, stelt Paul Broer, de hoogste verkeerspolitieman. Hij vermoedt dat Nederlanders minder alert zijn. ,,Het verkeersbeeld is door de lockdown compleet veranderd. In het normale drukke verkeersbeeld let iedereen goed op, kijkt drie keer om zich heen. Dat lijkt nu minder.” Broer beklemtoont dat mensen goed moeten opletten in het verkeer.

Ook verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) is geschrokken. ,,Door de coronacrisis is het een stuk rustiger op onze wegen. Dat is op geen enkele manier een excuus voor te hard rijden of ander asociaal weggedrag.’’

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Bij een ernstige eenzijdige aanrijding op de A7 tussen Sappemeer en Zuidbroekvielen begin februari een dode en een ernstig gewonde. © Venema Media

De politie zegt de verkeerscontroles aan te passen. ,,Het heeft nu minder zin om in de spits te handhaven. Tegelijk kan het nuttig zijn overdag meer te controleren, want dan zijn er meer ongevallen.” In het weekend tussen 15:00 en 16:00 ‘s middags lag het aantal ongevallen afgelopen tijd zelfs hoger dan dezelfde periode vorig jaar.

Mooi weer

Ook het vaak mooie weer gedurende de lockdown-periode heeft invloed op het aantal ongelukken en de aard er van. Zo er een een toename van ongelukken met motoren. Donkers van VIA: ,,Het was heel mooi weer, waardoor veel mensen de motor weer uit het vet haalden en lekker gingen toeren, terwijl zij de recente rijervaring missen.’’



Andere weggebruikers zijn volgens hem bovendien ‘de motor niet meer gewend in het straatbeeld’. Ook zou het kunnen dat mensen vaker de motor pakten, om besmetting in het openbaar vervoer te voorkomen. ,,Het ov was in die tijd voor de essentiële beroepen’’, vervolgt de verkeerskundige.