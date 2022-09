Verkeersdrama Oud Gastel: indrukwekkende stoet voor omgekomen gezin, dorp loopt uit voor erehaag

Bestuurder schuldig

De twee kinderen (8 en 10) en hun moeder (39) kwamen vorige week vrijdag om het leven door een ongeluk in Oud Gastel. Zij zaten in de auto met een 42-jarige vrouw uit Bosschenhoofd die ook overleed. Haar (besloten) uitvaart is later. Het 9-jarige meisje, de enige in de aangereden auto die het ongeluk overleefde, is deze week ontslagen uit het ziekenhuis.