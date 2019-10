Verkiezing Faamnaam 2019: Kenneth Wilhelmus kent het Wilhelmus niet

Prachtnamen, allemaal in de traditie van de legendarische Mien Billekes-Jeuken, een hilarische naam die al vér voor de radioverkiezing van Coen en Sander rondzong in Nederland. ,,Maar Mien is helaas al lang niet meer onder ons,” zegt Swijnenberg. ,,Daarom heeft ze de verkiezing ook nooit gewonnen.” Net als een andere historische faamnaam: Ben Stom, de eerste Nederlander die ooit een eigen goal maakte voor het Nederlands elftal. In 1905, dus Ben is er helaas ook niet meer.



Want naast de voorwaarde dat iemand met zo’n bijzondere naam echt moet bestaan, willen Coen en Sander ze ook altijd graag spreken. Met name voor die ene vraag: hoe kom je nou aan zó’n naam? Soms zijn de voornamen afkortingen (Patty Koot heet voluit Patricia en Gooi van den Berg heet voluit Gooitzen), maar meestal is er een andere, vaak verrassende verklaring. ,,Adriaan Bassie bijvoorbeeld,” zegt Swijnenberg, ,,is 73 jaar. Dus die heette al ver voor Bassie en Adriaan zo.”