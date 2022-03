Verklaringen in moorddossier Peter R. Vries mogen anoniem blijven

De verklaringen van 88 ooggetuigen, politiemensen en deskundigen in het strafdossier over de moord op Peter R. de Vries mogen anoniem blijven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. De advocaten van een van de twee verdachten in de zaak vonden dat zij door de anonimisering hun betrouwbaarheid niet konden beoordelen.

De advocaten wilden de 88 personen daarom als getuige horen, maar ook dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen.

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij had net een uitzending van RTL Boulevard achter de rug. De Vries wandelde van de studio naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat. Negen dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Kort na de schokkende schietpartij hield de politie een succesvolle klopjacht op de beide verdachten, Delano G. (22) en Kamil E. (35).

De advocaten van G. hebben de verzoeken op 3 maart gedaan tijdens een tussentijdse zitting in de zaak. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de namen van de 88 betrokkenen uit veiligheidsoverwegingen weggelakt. De rechtbank is het met de advocaten eens dat ‘herleidbaar’ moet zijn dat politiemensen en deskundigen de functie hebben zoals die in het dossier staat vermeld, maar daarvoor is het niet noodzakelijk dat hun namen worden geopenbaard. Dat geldt ook voor de officieren van justitie en de rechters-commissarissen, aldus de rechtbank.

‘Onverschrokkenheid’

Voor de herleidbaarheid heeft de rechtbank bepaald dat het dossier wordt aangevuld met verklaringen van ‘bevoegde personen’, die met vermelding van hun eigen functie en naam ‘verantwoordelijkheid nemen voor de hoedanigheid van de 88 geanonimiseerde personen in het dossier’. Het verzoek van de advocaten om de 88 personen als getuige te horen vindt de rechtbank onvoldoende onderbouwd.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten vindt dat anonimiseren van getuigen en politiemensen in een strafdossier een ‘incriminerend effect’ heeft. ,,Het proces krijgt daardoor meteen een lading, die zich niet goed verhoudt tot de onschuldpresumptie", zegt NVsA-voorzitter Geertjan van Oosten. ,,Verdachten moeten tegen zo'n beeld aan boksen.” Daarnaast meent Van Oosten dat de rechtsstaat ‘onverschrokkenheid’ moet uitstralen.

De praktische bezwaren tegen anonimiseren zijn volgens Van Oosten grotendeels op te lossen. Zo kunnen getuigen anoniem worden gehoord. ,,Maar het doen van openbaar bronnenonderzoek om getuigen tegen het licht te houden, is bijvoorbeeld niet mogelijk.”

De volgende inleidende zitting in de strafzaak over de moord op Peter R. de Vries is op 30 mei. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt op 7 en 15 juni. De rechtbank is van plan op 7 juli uitspraak te doen.

