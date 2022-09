Verkleed als vogelverschrikker naar Prinsjesdag. Het is toch geen carnaval?

marengoproces Advocaat Taghi over beramen aanslag op Amalia en Rutte: ‘Totale onzin en absurd’

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi noemt de beschuldiging dat hij een aanslag zou (laten) voorbereiden op prinses Amalia of premier Mark Rutte ‘valse, ongefundeerde informatie’. Dat laat zijn advocaat Inez Weski in een drie kantjes tellende reactie weten. Ze reageert op het artikel van De Telegraaf waarin staat dat er signalen zijn dat prinses Amalia doelwit is van de ‘Mocro-maffia’.

