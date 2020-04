Verkopers trampolines springen gat in de lucht

Wie het zich kan veroorloven, en er de ruimte in zijn tuin voor heeft, schaft zo'n springmat aan. Een ideale uitlaatklep voor alle energie die kinderen over hebben, nu ze niet naar school gaan en de sportclubs stil liggen. En even op de trampoline bij een vriendje om de hoek kan ook al niet. Voetballen met een clubje op het trapveldje of pleintje in de buurt is al helemaal uit den boze.