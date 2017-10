Verkrachting van Jelle Brandt Corstius kan niet verjaren

Jelle Brandt Corstius (39) schreef in een openhartig verhaal in de krant Trouw dat hij tijdens zijn werk is gedrogeerd en gedwongen tot orale seks met een man. Hij noemde het expliciet verkrachting en schreef geen aangifte te doen omdat de zaak inmiddels verjaard is. Als het gaat om de juridische definitie van verkrachting is dat echter niet het geval.

Wat zegt de wet?

De wet is sinds 1 april 2013 duidelijk. Op misdrijven waar op papier twaalf jaar celstraf of meer op staat, geldt nu geen verjaring meer. Op verkrachting staat in het wetboek van strafrecht twaalf jaar gevangenisstraf en dus is verjaring niet aan de orde. De verjaringstermijn gaat in op de dag nadat de dader het misdrijf heeft gepleegd.

Hoe zit dat dan met oudere zaken?

Jelle Brandt Corstius stelt in het jaar 2002 verkracht te zijn. Ver voor de wetswijziging dus. Die 'recente' wijziging stelt echter ook dat de nieuwe regel van het 'niet meer kunnen verjaren' ook moet gelden voor misdrijven die op 1 april 2013 nog niet verjaard waren. Dus moeten we even terug naar de oude regel, die stelt dat een misdrijf pas verjaard is na twintig jaar. In dit geval dus: pas ergens in 2022. Omdat de nieuwe wet nu van kracht is, kan verkrachting in dit specifieke geval dus ook niet meer verjaren.

Wat zegt dat dan concreet?

Omdat de beweerde verkrachting volgens de oude regels nog niet verjaard is, staat het misdrijf nu volgens de nieuwe regels gewoon open voor vervolging. Er kan dus aangifte worden gedaan en er kan door het Openbaar Ministerie een strafzaak worden gestart. De verjaringstermijn geldt simpel gesteld niet alleen voor ernstige zedenmisdrijven die na 1 april 2013 zijn gepleegd, maar ook voor misdrijven die op dat moment nog niet zijn verjaard.

Maakt het dan uit wat er gebeurd is?

Dat maakt zeker uit. Jelle Brandt Corstius stelt dat er sprake was van orale seks. Als je die handeling moet ondergaan en er is sprake van binnendringen in het lichaam, dan is er juridisch op papier sprake van verkrachting. Als het 'louter' bleef bij het betasten van een lichaam zonder penetratie, is er sprake van aanranding. Dat misdrijf kan wel verjaren, maar omdat op aanranding maximaal acht jaar celstraf staat, zal dat feit twintig jaar na de dag van de pleegdatum verjaren.

Heeft een rechtszaak zin?