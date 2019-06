Verlamde oververhitte hond gered uit achtertuin Raamsdonksveer

Wolf op Veluwe grijpt reekalf: ‘Ik denk dat ik nooit meer zoiets moois zal zien’

17:36 Het was de bedoeling om in alle vroegte herten en zwijnen te spotten, maar in plaats daarvan stonden Benny Pieters uit Epe en zijn vriendin Renée Storm van Leeuwen vanmorgen oog in oog met een jagende wolf. Het roofdier greep voor hun ogen een hertenkalf en ging ermee vandoor.