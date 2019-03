Verlies Roos (19) en voetbaltrainer Rinke (49) schokt nabestaanden, ook Utrechter (28) overlijdt

UpdateEr wordt steeds meer duidelijk over de dodelijke slachtoffers van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De 19-jarige Roos Verschuur, medewerkster van de Kwalitaria in Vianen, en de 49-jarige Rinke Terpstra, voetbaltrainer van de Utrechtse club Desto, overleefden het schietincident niet.

,,Een lief en zorgzaam meisje,’’ zo omschrijft Brandon Wannes slachtoffer Roos. Toen hij het nieuws van haar overlijden hoorde ‘barstte ik in tranen uit’, vertelt hij de dag na de aanslag.’’ De Utrechter omschrijft het nieuws als ‘een verschrikkelijke tragedie’. ,,Ik woon in de wijk, maar voel me niet meer veilig . Ik wil zo snel mogelijk weg.’’

Volledig scherm Het briefje op de deur van Kwalitaria Delifrance. © ad Personeel van Kwalitaria Délifrance in Vianen herdenkt vandaag de 19-jarige medewerkster die om het leven kwam. De vrouw, die in Vianen woonde, is een van de drie omgekomen slachtoffers. Op haar werk stromen de reacties binnen. ,,Heel veel sterkte en kracht toegewenst. Bidden voor jullie,’’ melden collega's van Kwalitaria de Bolder Urk bijvoorbeeld.



De deuren van de snackbar sloten gisteren meteen toen het trieste nieuws van haar overlijden bekend werd. Op een briefje op de toegangsdeur stond te lezen: ,,In verband met een sterfgeval zijn we helaas genoodzaakt de winkel vandaag gesloten te houden.’’ Voor het personeel is slachtofferhulp geregeld. De horecagelegenheid is vandaag ook nog dicht.

Keihard aangekomen

Franchise Friendly Concepts, het hoofdkantoor van alle Kwalitaria’s dat boven de Vianense snackbar is gevestigd, laat weten: ,,Het mag duidelijk zijn dat het overlijden van onze medewerkster keihard is aangekomen. Ze was pas 19. Hier zijn echt geen woorden voor. Dit kunnen we niet bevatten.’’

De dood van Rinke Terpstra uit Utrecht Terwijde is bij voetbalvereniging DESTO in Leidsche Rijn als een mokerslag aangekomen. ,,Dit is verschrikkelijk,’’ zegt voorzitter Frits Velthuijs. ,,We hebben alle leden ingelicht en gaan de komende dagen kijken of we zaterdag gaan voetballen. Morgenavond zijn er bijeenkomsten voor de spelers van JO19-1 en de meisjes onder 11-2. Ons medeleven gaat uit naar de familie.’’

Rinke was een zeer gewaardeerd trainer. Collega-Bestuurder Evert Woltjes: ,,Het is verschrikkelijk, hij was trainer bij Desto, zijn zoons trainde hij allebei en hij trainde ook zijn dochter. Echt een Desto-familie.” Rinke was sinds lange tijd bij DESTO betrokken waar hij zelf voetbalde, tenniste en daarnaast zijn beide zoons en dochter vol passie trainde.’’

Bestuurders van de Utrechtse voetbalclub C.O.V. Desto kwamen na het vernemen van het slechte nieuws over hun begeleider vanavond bijeen op het Sportpark ‘De Vryheit’. Oud-bestuurder Ad Vonk: ,,Het is vreselijk voor de nabestaanden en voor de club. Daar reken je niet op als maandagochtend naar je werk gaat.”

Vader

Ook het Christelijk Gymnasium in Utrecht rouwt om de dood van Terpstra. Twee van zijn kinderen zaten er op school. Het gym, dat is gehuisvest vlakbij het 24 Oktoberplein, staat vandaag stil bij zijn dood. De schoolleiding heeft alle ouders ingelicht. Voor leerlingen is slachtofferhulp beschikbaar. De komende dagen vervallen alle toetsen.

De schoolleiding schrijft: ,,Net nadat we alle leerlingen met een gerust hart naar huis hebben laten gaan, kwam er een afschuwelijk bericht binnen. Eén van de slachtoffers is de vader van twee van onze leerlingen (in leerjaar 4 en 6). We zijn hier zeer door aangedaan.”

Het derde dodelijke slachtoffer is een man van 28 uit Utrecht, over wie verder nog niets bekend is. Volgens het Openbaar Ministerie is er ‘geen enkele relatie’ gebleken tussen de dader en de slachtoffers.

Zwaar gewonden

Daarnaast raakten er drie mensen zwaargewond en twee licht. De zwaar gewonden zijn een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 21-jarige Nieuwegeinse en een 74-jarige man uit De Meern. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gemeld.

Er wordt nog altijd ,,ernstig rekening” gehouden met een terroristisch motief. De politie en het OM gaan dinsdag verder met het onderzoek. Aanleidingen voor de verdenking van terrorisme zijn een in de vluchtauto gevonden briefje en de aard van het feit. Ook andere motieven worden niet uitgesloten.