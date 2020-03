Verloskundigen beperken fysieke controles

Sunweb volgt Corendon en stopt alle vakantie­rei­zen in maart

10:34 De Sunweb Group annuleert alle vlieg- en wintersportvakanties met vertrek tot en met 31 maart 2020 (en tot en met 17 april 2020 voor Turkije) als gevolg van de wereldwijde coronabestrijding. Dat meldt de reisorganisatie in een persbericht dat gisteravond is verspreid. Na Corendon is Sunweb de tweede grote reisorganisatie in Nederland die tot deze maatregelen besluit.