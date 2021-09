Verloskundigen bezorgd nu zwangere vrouwen niet meer naar ziekenhuis Zutphen kunnen: ‘Beslissing kwam uit het niets’

Ramses S. (22) licht bedrijven voor tienduizen­den euro's op: ‘Een meester, iedereen trapte erin’

18 september Hij kwam namens het management van Lil’ Kleine, de Hartstichting of een wielerploeg voor tienduizenden euro’s aan kleding, fietsen, scooters of brillen halen zonder ooit te betalen. Klanten van zijn bedrijf Dak Intensief maakten duizenden euro’s naar hem over voor dakreparaties, maar hij kwam nooit opdagen. ,,Ramses S. is een meesteroplichter die maar doorgaat”, zeggen zijn slachtoffers. Binnenkort dreigt hij alsnog in de cel te belanden.