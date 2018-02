Vermeend erkent plagiaat in boek over cybercrime: 'Het is een stommiteit'

Oud-minister Willem Vermeend heeft toegegeven dat er sprake is van plagiaat in zijn recent verschenen boek over cybercrime. Vermeend schreef het boek samen met Rian van Rijbroek, die deze week in opspraak kwam door haar optreden bij Nieuwsuur. Eerder werd al bekend dat het boek uit de handel wordt gehaald.

Bij nadere inspectie van het boek troffen de NOS en Nieuwsuur plagiaat aan van tientallen artikelen en websites, waaronder Wikipedia. Vermeend heeft naar eigen zeggen zelf opdracht gegeven aan de uitgever om het boek uit de handel te halen. Hoe het kan dat er geen bronvermelding is gedaan bij een tiental passages in het boek, dat hij samen met Van Rijbroek schreef, is hij nu aan het uitzoeken, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

In het boek zijn ook teksten van de website van ict-jurist Arnoud Engelfriet overgenomen. ,,Dat was erg verrassend", reageert deze. ,,Je valt er van je stoel van." Engelfriet is niet van plan om juridische stappen te nemen. ,,De uitgever heeft al de juiste afweging gemaakt, dus wat dat betreft is de zaak opgelost. Een rechtszaak zou alleen maar meer aandacht voor het boek kunnen genereren. Je zou er toch van uit moeten kunnen gaan dat iemand als Vermeend fatsoenlijk met dit soort zaken omgaat en weet dat je met je tengels van andermans werk moet afblijven." Engelfriet benadrukt dat het boek van Vermeend en Van Rijbroek niet exemplarisch is voor andere publicaties over cybersecurity. ,,De boeken die ik over dit onderwerp heb gelezen van experts, daar steek ik mijn handen voor in het vuur."

Quote Je zou er toch van uit moeten kunnen gaan dat iemand als Vermeend fatsoenlijk met dit soort zaken omgaat Arnoud Engelfriet

Engelfriet is vooral geschrokken van de uitspraken van mede-auteur Van Rijbroek bij Nieuwsuur. ,,Als mensen gaan zeggen dat je niet meer kan internetbankieren, dat vind ik echt schandalig. Het is belangrijk om altijd goed te onderzoeken wie er te gast wordt gevraagd. Ook moeten journalisten kritisch blijven." Van Rijbroek kreeg eerder deze week van meer kanten veel kritiek na een optreden in Nieuwsuur over de DdoS-aanvallen op banken. Diverse deskundigen beschuldigden haar van speculaties en waarschuwden voor verkeerde interpretaties.

Vermeend werd door de NOS en Nieuwsuur gewezen op het plagiaat in het boek De wereld van Cybersecurity en Cybercrime. Hij heeft geschrokken gereageerd: ,,Dat is me nog nooit overkomen. Buitengewoon ergerlijk dat dat kan. Ik heb onmiddellijk mijn uitgever gebeld en ik heb gezegd we kunnen maar één ding doen: uit de handel nemen. Het is een stommiteit en dat trek ik me aan, ook persoonlijk.''

Controles