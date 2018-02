Vermeende IS'er kwam naar Nederland met 'blanco' paspoort

Volgens de Volkskrant is de 31-jarige Syriër een van hen. De man zorgde afgelopen september voor veel commotie in Amsterdam. Tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie herkende de Syrische activisten van Raqqa is Being Slaughtered Silently hem als een IS-sympathisant uit hun regio. Ze confronteerden hem met die vraag, waarna de man er'vandoor ging. Later bleek dat de geheime dienst AIVD hem al enige tijd in de gaten hield. Een bron bestempelde hem toen als 'zwaar geval' tegenover de krant. In een interview stelde de man later zelf dat hij nooit iets met IS te maken heeft gehad, wel had hij jarenlang in een gevangenis van de Syrische president Assad gezeten.