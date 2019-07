Vermeende opdrachtgever van liquidatie in onderzoek rond motorclub Caloh Wagoh opgepakt

Het gaat volgens het OM om een 39-jarige man uit Loenen aan de Vecht. Hij zou degene zijn die de opdracht heeft gegeven aan Keylow en Greg R., die op hun beurt weer leden uit de motorclub de moord hebben laten uitvoeren. De komende twee weken zit de man in elk geval vast. Wie de schutters zijn, is nog onduidelijk. Politie en justitie doen daar nog onderzoek naar.

Vermoedelijk is de 39-jarige man uit Loenen bij de politie in beeld gekomen door de verklaringen die kroongetuige Tony de G. heeft afgelegd. Deze De G. is de man die bij de politie heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de moord op drugscrimineel Jaïr Wessels, die in 2017 in Breukelen werd doodgeschoten. De G. heeft ook verklaringen afgelegd over de moord op Farid Souhali (Den Haag, 2017). Daar zitten inmiddels twee verdachten voor vast.