Vermist jongetje (2) raakt te water en overlijdt in Doesburg

Nachtmer­rie van moeder 11-jarige vermiste uit Soest komt uit: ‘Vader dreigde al vaker met ontvoering’

Ze was er al maanden bang voor en waarschuwde meermaals de politie. Nu is haar grootste nachtmerrie werkelijkheid geworden: de dochter (11) van Jorica Verhoef is sinds dinsdagmiddag vermist. Volgens haar ontvoerd door haar vader naar Turkije. ,,Het ergste: we wisten dat dit kon gebeuren.”

2 november