Vermiste Abdyrahman (6) gevonden in waterplas in Brabant, jongen blijkt verdronken

Met videoIn waterplas De Lithse Ham in Brabant is donderdag het lichaam gevonden van de 6-jarige Abdyrahman, die woensdag verdween. De politie gaat er vanuit dat hij verdronken is. De familie zocht de hele nacht naar het vermiste jongetje, tevergeefs.

Politieonderzoek moet formeel nog uitwijzen dat het lichaam dat werd gevonden in de waterplas van Abdyrahman Ashirov is, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het om de 6-jarige jongen uit Turkmenistan gaat. Hij woonde met zijn ouders in een opvang in Oss. Samen waren ze woensdag een dagje naar recreatieplas De Lithse Ham, waar het jongetje in het water speelde terwijl zijn ouders op het strandje zaten. Het kind kon niet zwemmen.

Rond 19.00 uur kwam de melding van de vermissing binnen bij brandweer in Lith. De hulpdiensten zochten met een sonarboot en in waadpakken in het water. Ook het Veteranen Search Team hielp hierbij. Er is ook op het land en in de omgeving van de recreatieplas gezocht.

Volledig scherm Naar het 6-jarige jongetje bij De Lithse Ham werd gezocht. © Meesters Multimedia

Radeloosheid

De politie gaf donderdagochtend de naam en foto van de 6-jarige Abdyrahman vrij, in de hoop dat iemand hem zou vinden. Zijn familie zocht afgelopen nacht tevergeefs door, en ook donderdagochtend waren Abdyrahmans ouders weer bij De Lithse Ham. De radeloosheid klonk door in hun stem, terwijl ze herhaaldelijk de naam van hun zoon riepen. ,,Het is heel erg”, zei een familielid tijdens het zoeken. ,,Maar we houden vol. Hoop is hoop. De familie wil snel antwoord, of het nu goed of slecht is.”

Dat slechte nieuws kwam rond de middag, toen tijdens de zoektocht een lichaam werd gevonden. ‘We wensen de nabestaanden veel sterkte toe', laat de politie weten. De waterplas is afgesloten voor badgasten.

Volledig scherm Het uit zo'n twintig mensen bestaande Veteranen Search Team helpt mee zoeken. © Wouter ter Haar

Ook zwemmer vermist in Eersel

Elders in Brabant, in Eersel bij Eindhoven, zochten hulpdiensten eveneens tevergeefs naar een drenkeling. Een 54-jarige man wilde het water bij het E3-strand overzwemmen, maar keerde niet meer terug.

Zijn familie bleef op het strand op hem wachten, maar de man raakte uit het zicht, aldus de politie. Toen hij niet terugkeerde werden de hulpdiensten ingeschakeld, waarna een zoektocht werd opgestart. De brandweer zocht met meerdere eenheden in het water. Ook vloog een politiehelikopter over de waterplas.

,,We hebben alle middelen ingezet die we konden inzetten om hem te vinden. Helaas hebben we hem niet gevonden en staken we de zoektocht”, liet de woordvoerder woensdagavond rond 21.15 uur weten. Donderdag is ook deze zoektocht hervat.

Volledig scherm Een sonarboot zoekt in het water in Lith. © Wouter ter Haar