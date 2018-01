Vermiste Emma (8) duikt op bij Nestlé-fabriek: 'Ze had zo'n zin in chocolade'

Ruim een half uur later is de opluchting groot als Emma is gevonden. Een vrouw had haar zien staan bij de Nestlé-fabriek, anderhalve kilometer van het ouderlijk huis, en bracht haar thuis met de auto. ,,Ze bleek zo’n zin te hebben in chocolade’’, vertelt haar moeder. ,,Daar is ze gek op en kennelijk dacht ze dat ze daarvoor bij die fabriek moest zijn.’’ En hoewel Nestlé inderdaad chocolade produceert, wordt in de fabriek in Nunspeet enkel babyvoeding gemaakt. ,,Maar dat wist zij natuurlijk niet.’’



Anneke is opgelucht. ,,Ze heeft een flink stuk gefietst, langs twee gevaarlijke rotondes waar vrachtwagens en bussen rijden. Dit had heel anders kunnen aflopen. Ze is zo eigenwijs en vrij, dus we moeten machtig goed opletten.’’ Op de vraag of Emma nu kan rekenen op wat meer chocolade, zodat ze er niet weer vandoor gaat is haar moeder duidelijk: ,,Zeker niet! Dit gaan we natuurlijk niet belonen.’’