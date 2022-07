Vermiste zwemmer (64) zou zijn eerste Vierdaagse lopen: ‘Het is vreselijk’

Dinsdagmiddag ging een van de campinggasten, een 64-jarige inwoner van Sluis, nog even zwemmen in de Bisonbaai even verderop in de Ooijpolder. Hij is het water in gegaan - dat hebben mensen gezien - maar hij is er zeer waarschijnlijk niet meer uitgekomen. De man was met meer mensen naar de Bisonbaai gegaan, maar de anderen zijn op een gegeven moment een stukje gaan wandelen. Een buurman op de camping sloeg alarm toen hij aan het begin van de avond nog niet terug was.



De politie kreeg dinsdagavond om 19.15 uur de melding binnen en rukte, samen met de brandweer, met groot materieel uit, waaronder boten en helikopters, om naar de vermiste man te zoeken. Hij werd die avond niet gevonden. Vandaag is een speciale eenheid van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen met een sonar verder gaan speuren. Op dit moment wordt er nog steeds gezocht. Het materiaal komt uit Harderwijk, het team uit Nijmegen. Inmiddels is er ook familie gearriveerd die vanaf de waterkant vertwijfeld de zoekactie gadeslaat.