Vermoedelijke Syriëganger opgepakt bij terugkeer in Nederland

Vermoedelijk is de vrouw in 2017 vertrokken richting het strijdgebied van IS in Syrië. Ze meldde zich in november vorig jaar bij het Nederlandse consulaat in Turkije. De rechter-commissaris heeft de vrouw voor twee weken in bewaring gesteld.



De politie onderzoekt of zij zich in Syrië heeft aangesloten bij IS. In 2014 deed de destijds 16-jarige ook een poging om uit te reizen naar Syrië, maar toen werd ze tegengehouden op de grens van Hongarije met Servië. Het uit Tilburg afkomstige meisje werd overgedragen aan Nederland.



Volgens de Hongaarse antiterrorismedienst TEK hadden de Nederlandse autoriteiten het meisje opgegeven als vermist. Het vermoeden bestond dat ze zich bij jihadisten in Syrië wilde aansluiten. Het Openbaar Ministerie deed ook toen onderzoek naar mogelijk strafbare feiten.