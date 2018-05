Verongelukte marinier (30) was net voor de tweede keer vader

Bezoeker (23) truckshow zwaar mishandeld: 'Dit hoort niet thuis op ons festival'

21:50 Een 23-jarige man uit Rijswijk (bij Woudrichem) is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld op een festival in het Gelderse Nederhemert. Het slachtoffer werd zodanig hard op zijn gezicht geslagen dat hij meerdere botbreuken opliep. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.