Verontrustend onderzoek: mentale gezondheid Nederlandse meisjes gaat fors achteruit

De achteruitgang hangt ‘waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel’ samen met de coronacrisis. Ook onder jongens ging de mentale gezondheid er op achteruit, maar dat staat volgens de onderzoekers toch niet in verhouding met de ontwikkelingen bij de meisjes. Toch geven de jongens, net als de meisjes, hun leven nog maar een 7,1 gemiddeld. En al is dat nog ruim voldoende, eerder was het een 7,5 en in 2001 zelfs een 8.

Druk op school

Net als tussen 2013 en 2017, de vorige periode die werd onderzocht, is in de periode 2017-2021 ook het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart flink gegroeid. ,,In de afgelopen twintig jaar is dit percentage zelfs verdriedubbeld”, aldus de onderzoekers. In 2001 meldde 16 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (nogal) veel druk te ervaren door schoolwerk, in 2021 is dit opgelopen tot 45 procent. Ook hier zien we voor meisjes een ongunstigere ontwikkeling dan voor jongens.”