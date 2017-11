Veroordeelde Joegoslaviëtribunaal: 'Ik heb gif ingenomen'

Het VN-hof zou volgens planning vandaag definitief uitspraak doen tegen een handvol verdachten: Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic en Valentin Coric. Praljak zou tijdens de zitting tegen de rechter hebben gezegd: ,,Slobodan Praljak is geen oorlogsmisdadiger. Daarom verwerp ik uw uitspraak. Meneer de rechter, ik heb gif ingenomen.'' Daarop sprong de livestream met beelden uit de rechtszaal op zwart.



Praljak werd in 2013 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor misdaden die hij had begaan in Mostar. Praljak was een hoge militair die volgens het Haagse Internationaal Gerechtshof het commando voerde. Hij was verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden tegen de Bosnische moslims in ongeveer dertig plaatsen in Bosnië en Herzegovina. Praljak had begin jaren 90 ook de leiding over het politiekorps. Hij heeft verschillende studies achter de rug waaronder een aan de technische universiteit, maar hij studeerde ook filosofie.



Naast Praljak zijn de beschuldigden vier andere voormalige politieke en militaire kopstukken van Herceg-Bosna, een ministaatje dat was uitgeroepen ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië. Onder hen de toenmalige premier Prlic.