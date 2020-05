Veroordeelde kinderlokker ‘opnieuw in de fout’ met enkelband om

Door de gegevens van zijn enkelband na te lopen kwamen meer incidenten boven water. De man was ook actief geweest in Groningen, Emmen en Zwolle. Daar had hij zijn broek laten zakken voor vijf kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud. Het Openbaar Ministerie wil dat de tbs met voorwaarden wordt omgezet in tbs met dwangverpleging, waardoor hij in een gesloten kliniek zou belanden.

De man werd tussen 2004 en 2014 al vijf keer veroordeeld, omdat hij in het openbaar zijn geslachtsdeel liet zien. In augustus 2015 werd hij in zijn woning in Veendam opnieuw opgepakt voor kinderlokken. De man nam in de buurt van speeltuintjes in onder meer Emmen, Drachten, Leeuwarden en Hoogeveen kinderen de bosjes in en bevredigde zichzelf. 44 ouders deden toen aangifte tegen de man.