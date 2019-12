Veroordeelde Nederlandse pedofiel Richard B. nu in Engeland opgepakt

De 46-jarige veroordeelde pedofiel Richard B. is weer in opspraak. De als internationaal vrachtwagenchauffeur werkende B. wordt er nu van verdacht dat hij zich in Engeland wilde vergrijpen aan een minderjarige.

Volgens een woordvoerder van de politie in Derbyshire is het kind ‘tussen de 13 en 15 jaar’. B. is vrijdag voorgeleid en in voorlopige hechtenis genomen, laat zij weten. B., die in Nederland eerder werd veroordeeld tot een celstraf voor het misbruiken van twee neefjes en een nichtje, moet op 6 januari weer voor de rechter verschijnen.

Richard B. werd in Nederland eind 2008 veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij ging in hoger beroep en mocht de zitting in vrijheid afwachten. Hierop vluchtte hij naar de Filipijnen waar hij in 2014 werd opgespoord door misdaadverslaggever John van den Heuvel en zijn team van het RTL-4 televisieprogramma ‘Op de Vlucht’.

Een rechtszaak over misbruik van een 17-jarige jongen op de Filipijnen strandde vervolgens, omdat het slachtoffer zijn verklaring niet wilde bevestigen in de rechtbank. Hierna werd B. uitgezet naar Nederland. Daar zat hij zijn straf uit die hij in 2008 kreeg.

Vrachtwagenchauffeur

Na zijn vrijlating ging B. in Nederland aan het werk als vrachtwagenchauffeur. Via een uitzendbureau kwam hij zo’n twee jaar geleden terecht bij een transportbedrijf in het midden van het land. De eigenaar, die alleen anoniem wil reageren, kreeg afgelopen weekend geen contact meer met zijn chauffeur.

,,De vrachtwagen is leeg teruggevonden in Riddings”, zegt onderzoeker Erik Kwant die namens de ondernemer optreedt. Hij vond de vrachtwagen daar terug op basis van gps-gegevens. Daarna belde hij met de lokale politie. ,,Een agent heeft mij verteld dat Richard is opgepakt omdat hij een afspraak wilde maken met een meisje jonger dan 16 jaar”, vervolgt hij.

Met deze informatie gaan alle alarmbellen af bij het transportbedrijf. ,,We zijn vreselijk geschrokken”, zegt de aangeslagen ondernemer. ,,Toen ik op internet las met wie ik eigenlijk te maken had, liepen de koude rillingen over mijn rug. Ik had geen idee. Deze man moet gestopt worden. Ik moet er niet aan denken dat hij daar langs de kant van de weg heeft gestaan en in onze wagen een kind naar binnen heeft gelokt.”