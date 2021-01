Verpleeghuis en familie weten straks niet welke zorgmedewerker is gevaccineerd

Zorginstelling Carinova, in Deventer en omstreken, heeft gisteren 1250 brieven geschreven aan het voltallige verplegend personeel van de woonzorglocaties. ,,We hopen dat 70 tot 80 procent zich laat vaccineren”, zegt woordvoerder Jos van de Kemenade. Maar wie van die 1250 medewerkers zich nou wel en niet hebben laten inenten, dat mag Carinova niet bijhouden.

Ook woonzorgconcern IJsselheem gaat zo'n 2000 medewerkers een brief sturen. De eerste brieven liggen vandaag al op de mat. Karin Leferink van de Raad van Bestuur stelt ook dat medewerkers niet gevraagd kan worden of ze wel of geen vaccinatie hebben gehad. ,,Daar is privacyregelgeving voor. Ik zou het op vrijwillige basis kunnen vragen, maar dat lijkt me toch lastig. Je moet voorzichtig omgaan met die informatie. Wel kan ik me voorstellen dat familieleden en medewerkers onderling het hier over hebben.”

Eigen keus

,,Het is een eigen keus of verplegend personeel een vaccinatie haalt. Het heeft ook geen gevolgen als iemand zich niet heeft laten inenten”, aldus Van de Kemenade van Carinova. Ofwel, ook zonder inenting tegen corona mogen mensen blijven werken op de woonzorglocaties.

Quote Medewer­kers op de afdeling personeels­za­ken vragen zich af hoe ze moeten omgaan met vragen van medewer­kers of familie van bewoners. Wat moet ik zeggen als die vragen: wie van het personeel is gevacci­neerd? Olfert Koning, Actiz

Actiz, branche-organisatie van werkgevers in de zorg, krijgt daar vragen over. ,,Medewerkers op de afdeling personeelszaken vragen zich af hoe ze moeten omgaan met vragen van medewerkers of familie van bewoners. Ze willen weten wat ze moeten zeggen bij de vraag: wie van het personeel is gevaccineerd?’” zegt woordverder Olfert Koning.

Niet delen met familie

Een instelling mag die informatie niet geven, als die al bekend is. ,,Een teamleider weet bijvoorbeeld misschien wel wie van zijn mensen op de verpleegafdeling is ingeënt. Maar je mag die informatie als werkgever niet vastleggen en ook niet delen met collega’s of bewoners en hun familie.”

Volgens Van de Kemenade van Carinova is er geen reden tot ongerustheid. Vaccinatie is niet het enige wapen bij de bescherming tegen corona. ,,Het is bij ons al lang beleid om je bij klachten die kunnen duiden op een corona-besmetting, meteen te laten testen. We hebben daarvoor onze eigen teststraat. Je hebt dan dezelfde dag nog de uitslag. Sinds medio december hebben we geen enkele besmetting meer gehad.”

Creatief omgaan met registratie

Volgens Actiz kunnen werkgevers wel creatief omgaan met registratie van corona-vaccinaties onder het personeel. Olfert de Koning: ,,Dat mag wel geanonimiseerd. Dan hang je een lijst op in de kantine en daar kunnen mensen anoniem een streepje zetten als ze zich hebben laten inenten. Dat zegt toch iets over de vaccinatiegraad. En die kun je ook delen met bijvoorbeeld familie.” Maar de Actiz-woordvoeder erkent dat dan nog steeds niet duidelijk is welke medewerkers wel of niet gevaccineerd zijn.

Leferink van IJsselheem peilde een tijd geleden onder werknemers hoe hoog de bereidheid tot vaccineren toen was. Daaruit bleek dat een derde zich meteen zou laten vaccineren, veertig procent wilde eerst meer informatie. ,,Bijvoorbeeld op bijwerkingen. Wat als je een kinderwens hebt? Of reumatische klachten? Maar ik spreek nu ook al weer mensen die eerder twijfelden en nu overstag zijn. Gewoonweg omdat ze meer informatie hebben ingewonnen.”

Veel afspraken

De GGD Ghor maakt de afspraken voor mensen die gevaccineerd worden. Gistermiddag had de organisatie al 10.000 afspraken staan. Werkgevers schrijven het personeel dat ingeënt mag worden aan. De werknemers zelf bepalen of ze wel of niet geprikt worden. De eerste vaccinaties moeten woensdag gedaan zijn.

Huisartsen en GGD's in de wachtkamer De huisartsen worden in principe gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Dit is namelijk ook het vaccin dat de dokters gaan gebruiken als zijzelf patiënten in gaan enten. De bereidheid onder huisartsen om zich te laten prikken, is hoog, zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging. ,,Het zou ook raar zijn als huisartsen geen vaccinatie nemen, terwijl ze straks wel anderen moeten gaan vaccineren”, zegt een woordvoerder. Huisarts Marco Blanker uit Zwolle staat net als zijn collega’s te popelen om gevaccineerd te worden. ,,Maar het is nog even afwachten waar en wanneer dat precies gaat gebeuren.” Blanker ziet vaak patiënten van dichtbij die mogelijk corona hebben. ,,Ik draag dan beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker. Maar of dat helemaal waterdicht is, dat weet je niet.” Volgens de Zwollenaar kunnen huisartsen relatief eenvoudig vaccinaties te regelen. ,,We hebben ruimschoots ervaring, bijvoorbeeld met het griepvaccin. Met één druk op de knop hebben we de uitnodigingen verstuurd.” De onduidelijkheid over de vaccinatie stoort Blanker niet. ,,Er zijn gewoon heel veel onzekere factoren. Er is wel een spoorboekje, maar de vraag is of de treinen rijden. Of de vaccins er allemaal zijn. En waar.” Blanker wordt af en toe gebeld door patiënten die graag vooraan de vaccinatielijst willen. ,,Dat gaat meestal om kwetsbare mensen. Wij volgen het beleid van de overheid.” GGD’s in deze regio zitten ook in de wachtkamer. Wel deden meerdere GGD’s oproepen aan mensen met een medische achtergrond die kunnen prikken om zich te melden. De GGD Noord- Oost-Gelderland kreeg daar veel reacties op, GGD IJsselland spreekt van 'veel aanmeldingen’. Ook de GGD Flevoland zegt veel animo te zien.