Verpleeghuiskoepel vindt bezoekregel te streng en pijnlijk voor bewoners: 'Te zwaar offer’

De verpleeghuizen mogen over acht weken, per 15 juli, meer bezoekers per bewoner toelaten. Tot die tijd houdt het kabinet vast aan de maatregel: één vaste bezoeker per bewoner, mits het verpleeghuis coronavrij is. Dat levert volgens zorgorganisaties pijnlijke situaties op. Bewoners moeten kiezen tussen hun partner en kinderen. Bovendien, zegt verpleeghuiskoepel Actiz, is de datum 15 juli ‘uit de lucht gegrepen’.



,,Nu al zijn er verpleeghuizen in staat om meer bezoek te ontvangen. Hou niet rigide vast aan die datum, maar laat zorgorganisaties hun eigen tempo bepalen,” zegt Actiz-bestuurder Mireille de Wee. ,,Het offer van bewoners om hun familie nog eens maandenlang niet te zien, in hun laatste levensfase, is te zwaar.”



Ruim twee weken geleden gingen 26 verpleeghuizen voorzichtig open. Zij mochten als eerste in het land één vaste bezoeker per bewoner verwelkomen. Sinds maandag geldt deze beperkte openstelling ook voor alle andere verpleeghuizen die coronavrij zijn. In een enquête onder meer dan de helft van de voorlopers, uitgevoerd door deze krant, blijkt dat de pilot tot nu toe niet heeft geleid tot nieuwe coronabesmettingen.



Pilotlocaties in Nijmegen, Amersfoort, Hardinxveld-Giessendam en Oostzaan pleiten voor snelle versoepeling van de regels, zoals meer bezoekers per bewoner óf roulatie tussen familieleden. De instellingen realiseren zich dat toename van bezoek, ondanks hun inspanningen, kan leiden tot een corona-uitbraak. ,,Maar wat weegt zwaarder? Bezoek van familie weigeren leidt tot vereenzaming, pijn, verdriet en zelfs bewoners die het niet meer zien zitten,” zegt Marcel van der Priem, bestuurder van verpleeghuis Tiendwaert in Hardinxveld-Giessendam.