‘Verpleegkundige en leraar met long covid hebben recht op schadevergoeding’

Personeelstekort Chaos door sluiten Ketheltun­nel (A4): ‘Twee mensen ziek en het land staat vast’

Doordat bij Rotterdam de Ketheltunnel wegens personeelsgebrek is gesloten, verloopt de ochtendspits chaotisch. De A4 is daardoor bij Rotterdam in beide richtingen afgesloten. Transport en Logistiek Nederland reageert onthutst: ,,We leven in een heel raar land. Als twee mensen ziek zijn en ons land staat vast, dan hebben we het niet goed georganiseerd.’’

8:48