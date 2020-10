Verpleegkundige Herma Staal heeft genoeg van coronafrustratie patiënten

Video Agent (28) overleden bij aanrijding op Brabantse snelweg: ‘Een klap die onze familie keihard raakt‘

25 oktober Een 28-jarige agent is aan zijn verwondingen overleden nadat hij zaterdagavond betrokken was bij een zwaar ongeval op de A270 in Brabant. Ook een andere agent en de bestuurder van een personenauto raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.