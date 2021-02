Verplichte coronatest truckers zorgt voor chaos bij Europese grenzen

De bevoorrading van winkels en ziekenhuizen dreigt in de problemen te komen, nu duizenden vrachtwagens zijn gestrand bij Europese grenzen. Enkele landen eisen een verplichte coronatest voor chauffeurs om de verspreiding van gevaarlijke virusvarianten in te dammen, maar er zijn onvoldoende testlocaties. Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de Europese Unie op in te grijpen.

Volledig scherm Vrachtwagenchauffeurs wachten bij de Italiaans-Oostenrijkse grens (Brenner) tot ze aan de beurt zijn voor een verplichte coronatest. © EPA Afgelopen weekeinde kondigden Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk afzonderlijk van elkaar extra coronamaatregelen aan. Alle chauffeurs die vanuit het Oostenrijkse Tirol, Tsjechië of Slowakije naar Duitsland rijden, moeten bij de grens een negatieve coronatest laten zien.



Oostenrijk heeft daarop besloten chauffeurs zonder negatieve test al bij de Italiaanse grens (Brenner) te weren. Bij de grensposten zijn onvoldoende testlocaties. Daardoor kunnen de vrachtwagenchauffeurs geen kant op. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) staan sinds vanochtend op sommige plekken files tot 50 kilometer lang en kan de wachttijd oplopen tot vier à vijf uur.

Funest

,,Dat is funest’', zegt TLN-woordvoerder Bart van Pagée. ,,Iedere vrachtwagen die stilstaat, kost geld. Zonder transport komen cruciale bevoorradingsstromen voor supermarkten en ziekenhuizen in de knel.” Volgens de brancheorganisatie komen de nieuwe maatregelen ‘uit de lucht vallen’. Dat landen nu proberen de testcapaciteit bij de grenzen te vergroten, is volgens TLN ‘mosterd na de maaltijd’.

De problemen doen zich voor op cruciale transportroutes. Dagelijks vervoeren ruim zevenduizend vrachtwagens goederen via de noord-zuid-corridor door Tirol. Tegelijk maken tienduizenden vrachtwagens gebruik van de oost-west-corridor naar Duitsland via Tsjechië. Van Pagée: ,,We hebben het niet over een simpele provinciale weg, maar over de belangrijkste verkeersader van Europa.’'

Green Lanes

Volledig scherm Waarschuwing bij de grens tussen Oostenrijk en Italië. © AFP Vorig jaar tijdens de eerste lockdown zorgde de sluiting van de grenzen voor een chaos in het goederenverkeer. Om een soepele doorgang voor vrachtwagens te garanderen, stelde de Europese Commissie onder meer zogenoemde ‘Green Lanes’ in. Dat ging lange tijd goed. Maar rond kerst ging het weer mis bij de grenzen in Frankrijk en Groot-Brittannië, toen de Franse regering beperkingen oplegde voor het vrachtverkeer.



,,De afgelopen maanden hebben we gevraagd het goederenvervoer onbelemmerd door te laten gaan”, zegt Van Pagée. ,,De Europese Commissie heeft dat onlangs nog onderstreept. Maar de regels zijn te vrijblijvend. Lidstaten hebben nu te veel speelruimte en nemen het heft in eigen hand. Het hek is van de dam.’’

Brandbrief

TLN roept de Europese Unie (EU) op in te grijpen en een soepele doorgang van het internationale goederenverkeer te garanderen. Onlangs stuurde de organisatie samen met de Internationale Wegtransport Unie (IRU) een brandbrief naar de Europese Commissie.

,,We hebben schijnbaar niets geleerd van de situatie van vorig jaar, toen in heel Europa duizenden vrachtwagens stilstonden’', zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. ,,In de strijd tegen het coronavirus is de volksgezondheid de eerste prioriteit. Maar het kan niet zo zijn dat landen plotseling hun grenzen sluiten of uiteenlopende coronamaatregelen nemen en vrachtwagens massaal stil komen te staan.’’

