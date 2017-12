'Verras een oudere met kerstkaart'

Nederland stopt betaling Syrische politie om mogelijke banden met extremisten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de miljoenensteun aan een hulpproject in Syrië voorlopig stilgezet uit vrees dat een deel van het geld bij extremistische strijdgroepen is beland. Het gaat om 12,5 miljoen euro, waarmee onder meer een Syrische politiemacht is opgezet.