Verschillen tussen zorgverzekeringen in 2018 hoger dan ooit tevoren

Albert Heijn totaal verrast door di­gi­ta­le­mun­ten­mijn op Allerhande-site

19:25 Een hacker is via Albert Heijn-cookies de computers van klanten binnengedrongen en heeft die aan het werk gezet om digitale munten te genereren. De Allerhande-pagina over Kerstmis is direct off line gehaald. Dat meldt techwebsite Tweakers.