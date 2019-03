Verslagenheid in Drents dorp: ongeluk treft vier jongens uit dezelfde familie

Onder de jonge slachtoffers van het ernstige auto-ongeluk van zaterdagnacht in het Drentse Hooghalen zijn drie broers uit een Syrische familie uit Westerbork. De vierde inzittende zou een neef van de jongens uit Smilde zijn. Dat meldt het Dagblad van het Noorden op basis van eigen bronnen. In Drenthe is de verslagenheid groot. 'Het zijn zulke lieve mensen'.

De politie wil de identiteit van de slachtoffers nog niet bevestigen. Bij het ongeval kwamen twee mannen om het leven. Het gaat om een 25-jarige man uit Smilde en een 20-jarige man uit Westerbork. Een 20-jarige man en een 16-jarige jongen uit Westerbork zijn zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het jongste slachtoffer zou er zeer slecht aan toe zijn. De 20-jarige man zou buiten levensgevaar zijn. Het ongeluk gebeurde rond middernacht op de Laaghalerveen in Hooghalen. De bestuurder van de auto raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en botste tegen een boom.

Ontreddering

In Westerbork is de ontreddering over het drama groot, meldt de krant. Een groep jongeren is zondagmiddag bij het plek van het ongeval om bloemen te leggen bij de boom waar de auto tegen aan is gebotst.

De jongeren zijn er kapot van en kunnen nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. Ze zijn nog te veel in shock om te praten. Ze vertellen wel dat vier Syriërs en hun familie al enkele jaren in het dorp woonden en goed geïntegreerd zijn. De jongeren hadden een hechte band met hun leeftijdsgenoten die bij het ongeval betrokken zijn, maar ook met de ouders. ,,Het zijn zulke lieve mensen. Zo gastvrij. De deur staat altijd open”, zegt een jonge man tegen de krant.

Minuut stilte

Het zwaargewonde 16-jarige slachtoffer is lid van voetbalvereniging VKW in Westerbork, waar hij speelt bij de jeugd onder 17. Het eerste elftal van de zondag-eersteklasser voetbalde zondagmiddag een thuiswedstrijd tegen GRC Groningen. Voorafgaand aan de wedstrijd is een minuut stilte gehouden, zegt de voorzitter van de club.